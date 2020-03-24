"Мы ждали этого дня". Жители Уханя рады возвращению к обычной жизни
2020-03-24 11:28:14
Власти планируют запустить транспорт, уже работают заводы. Провинция Хубэй, в частности и Ухань, начинают возвращаться к обычной жизни
Провинция Хубэй, из которой по миру начал распространяться коронавирус, возвращается к обычной жизни.
Об этом сообщает агентство Xinhua.
Так, возобновляется работа тяжелой промышленности: пока что заводы будут выполнять заказы только для ключевых объектов в Китае.
Также власти планируют запустить общественный транспорт.
Медики, которые боролись с COVID-19 в провинции Хубэй, тоже с почестями возвращаются домой, в соседний к упомянутой провинции город Чунцин:
Фото: xinhuanet.com
CNN пишет, что власти КНР планируют также открыть Ухань (в нем проживают 11 млн человек) – со времени закрытия города прошло чуть более двух месяцев (Ухань закрыли 23 января).
"Это день, которого я ждал. Надеюсь, скоро мы сможем выйти из нашего жилища", – говорит фотограф из Уханя Бо Ханлинь.
Тем не менее, открытие Уханя – еще пока в планах. В среду же откроют провиницю Хубэй: местные жители смогут ее покинуть, если на их телефоне загорится зеленый QR-код.
Такой зеленый QR-код будет означать, что у его владельца нет горячки, у него нет подозрений на коронавирус и он не контактировал с тем, у кого все еще есть подозрение на COVID-19.
8 апреля такие же послабления распространятся и на Ухань.
По последним данным, в Китае зафиксировано 81 171 случаев коронавируса при 73 159 случаях выздоровления.
С начала пандемии 3 277 человек умерли. За сутки по всей КНР жертвами коронавируса стали 7 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
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