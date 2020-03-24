Из-за закрытия стрип-баров, многие работники потеряли свою работу

Когда впервые начали распространяться опасения по поводу пандемии COVID-19, Броди Гроуди, стриптизерша в Портленде, штат Орегон, заметила, что ее доход сократился примерно до половины того, что обычно было.

Об этом сообщает The Rolling Stone.

"Люди были напуганы. Они выходили на улицу меньше. Они покупали меньше танцев на коленях и меньше сидели на сцене, потому что боялись оказаться слишком близко к нам", – рассказывает она.

Затем, когда губернатор Кейт Браун объявила на прошлой неделе, что закрываются все рестораны и бары в штате Орегон, уже сокращающийся доход Гроди был "полностью уничтожен", рассказала Гроуди.

Босс Гроуди, владелец Lucky Devil Lounge Шон Боулден, нашел решение.

После указа губернатора Брауна Боулден, он написал в Twitter, что, хотя стриптиз-клуб придется закрыть, они думают над тем, как заставить своих сотрудников работать, и он пошутил, что предоставит услугу, где танцоры будут доставлять еду топлесс. Когда клиенты начали спрашивать его о такой услуге, есть ли доставка в их район: "Я сказал: "Черт возьми, это может быть чем-то, что действительно работает", – говорит он.

Из этого твита появилось Boober Eats. За плату за доставку в 30 долларов – сумма делится между сотрудниками клуба – клиенты могут заказать гамбургер и картофель фри (или салат, или стейк, или любое другое блюдо) к себе домой, где два танцора появятся в сопровождении водителя и охранника. Танцоры, снабженные масками, перчатками и дезинфицирующими средствами для рук, доставляют еду к порогу клиента.

Хотя первоначальный план состоял в том, чтобы они доставляли еду топлесс, "в определенный момент мы решили, что мы, вероятно, не должны отправлять девушек топлесс в дома случайных людей", говорит Боулден. Умеренная версия: одетые в пирожки с сосками, женщины подходят к двери клиента, оставляют еду на пороге, затем снимают свитера и "подпрыгивают", хотя то, на что это похоже, зависит от набора навыков танцовщицы.

Как правило, такие танцовщицы классифицируются как независимые подрядчики, что означает, что им не выплачивают отпуск по болезни или другие льготы, если они оказываются без работы.

В результате, после закрытия клубов, как и многие работники сферы услуг в Соединенных Штатах, танцоры остались полностью лишенными дохода.

"Мне страшно, что нас ждет в ближайшие недели, потому что даже если люди платят и поддерживают [нас] издалека… в какой момент их дополнительные средства, которые они используют для поддержки танцоров, зависят от их неспособности работать или путешествовать", – рассказал один из танцоров.

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