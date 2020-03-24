Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек
2020-03-24 20:41:00
Распространение инфекции ускоряется
За последние три дня число заболевших коронавирусом в мире возросло на 100 тыс. человек. По данным ресурса Worldometers, на 20:20 по киевскому времени 24 марта в мире было зарегистрировано 409 634 инфицированных.
Умерло 18 278 человек, а выздоровели 107 089 человек.
Отметим, что потребовалось 67 дней после первого сообщения о заболевании, чтобы были достигнуты первые 100 тыс. случаев заражения, 11 дней – для 200 тыс. случаев и всего четыре дня –для 300 тыс. случаев.
Вирус проник на территорию 196 стран. Больше всего подтвержденных случаев пока еще в Китае, но в последние дни там фиксируются по менее 100 новых зражаний, в основном среди приезжих. При этом КНР стремительно доганяют Италия (69 тыс. зараженных) и США (50 тыс. зараженных).
Как ранее сообщал Фокус:
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