Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек

Распространение инфекции ускоряется

За последние три дня число заболевших коронавирусом в мире возросло на 100 тыс. человек. По данным ресурса Worldometers, на 20:20 по киевскому времени 24 марта в мире было зарегистрировано 409 634 инфицированных.

Умерло 18 278 человек, а выздоровели 107 089 человек.

Отметим, что потребовалось 67 дней после первого сообщения о заболевании, чтобы были достигнуты первые 100 тыс. случаев заражения, 11 дней – для 200 тыс. случаев и всего четыре дня –для 300 тыс. случаев.

Вирус проник на территорию 196 стран. Больше всего подтвержденных случаев пока еще в Китае, но в последние дни там фиксируются по менее 100 новых зражаний, в основном среди приезжих. При этом КНР стремительно доганяют Италия (69 тыс. зараженных) и США (50 тыс. зараженных).

Как ранее сообщал Фокус: