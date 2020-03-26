Россиян встревожила колонна военных на въезде в столицу

Российских пользователей соцсетей накануне встревожили колонны автобусов Росгвардии на въездах в Москву. Движение военной колонны наблюдалось на Киевском шоссе у МКАД.

Об этом сообщает Новая газета.

Некоторые пользователи писали, что военные возвращались с репетиции парада Победы из подмосковья, однако часть из них связывала это с возможной подготовкой к карантину в Москве.

В столичном управлении Росгвардии объяснили перемещение военных плановой дислокацией.

"Поводов для беспокойства нет", — сказали их пресс-службе ведомства.

Издание пишет, что 26 марта Росгвардия отправила бойцов на улицы Москвы, чтобы просить людей старше 65 лет оставаться дома из-за коронавируса.

Журналисты агентства "Москва", наблюдавшие за действиями нацгвардейцев, отмечают, что все ограничивалось вручением памяток и устными предупреждениями. Однако городское издание "Москвич" добавляет, что у некоторых гулявших пенсионеров переписывали документы.

На опубликованных "Москвой" кадрах росгвардейцы были без масок, перчаток и каких-либо других средств спецзащиты.

В пресс-службе российского ведомства прокомментировали эту ситуацию, отметив, что это был "не рейд", а "разовая разъяснительная акция "Оставайтесь дома".

Напомним, власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса.

Так, в соответствии с указом, граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом нового типа, обязаны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру телефона.

Как ранее сообщал Фокус:

В Москве утвердили список стран, после посещения которых необходим карантин.

Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.