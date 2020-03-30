Орбан получил единоличную власть в Венгрии для борьбы с коронавирусом

Венгерский лидер теперь сможет продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента

Парламент Венгрии 30 марта принял решение расширить полномочия премьер-министра Виктора Орбана на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, Орбан получил возможность управлять страной единолично, а его правительство сможет в случае необходимости продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента.

Во время голосования представители правящей партии Фидес, которую возглавляет Орбан, отклонили возражения оппозиции. Единственным органом в стране, который отныне может пересмотреть решения правительства, является Конституционный суд. Однако и там большинство представителей остаются лояльными к действующему премьер-министру.

"Я не знаю другой демократической страны, где бы правительство получило от парламента такую свободу действий на неопределенный срок", – сказала Рената Уитц, руководитель конституционной программы в центрально-европейском институте Будапешта.

Министр юстиции Венгрии Джудит Варга, напротив, поддержала решение парламента, назвав критику оппонентов безосновательной. По ее словам, новый закон имеет свои ограничения и предусматривает только "необходимые и пропорциональные меры", чтобы преодолеть эпидемию коронавируса. К тому же, добавила она, в нынешней ситуации законодательство дает право парламенту остановить действие этого закона.

Джудит Варга также обратилась к журналистам с просьбой не искажать факты, напомнив об уголовной ответственности.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.