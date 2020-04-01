ЕС осудил указ Путина, запрещающий украинцам владеть землей в Крыму

Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права

В Европейском Союзе заявили, что не признают указ президента РФ Владимира Путина, который запрещает лицам без российского гражданства владеть землей в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает этот указ, который является очередной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав РФ. Крым является частью Украины", – говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что указ Путина является нарушением международного гуманитарного права.

Там также подтвердили приверженность поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

20 марта президент РФ Путин подписал указ, который запрещает владение землей в оккупированном Крыму без гражданства РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной украинской идеи. "Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым – это Украина. Здесь украинцы на 100% едины", – считает президент.

Зеленский также заявил, что 26 февраля ежегодно будет отмечаться как День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополь.

Акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", которая планировалась на 3 мая, перенесена на более позднее время из-за пандемии коронавируса.

Бывший президент, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма считает, что "зеленых человечков" в Крыму в 2014 году нужно было уничтожать, как террористов.