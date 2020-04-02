На борту нидерландской подлодки обнаружили коронавирус у 8 членов экипажа
2020-04-02 14:38:00
Субмарина уже возвращается на базу
Субмарина нидерландского флота "Дольфейн" досрочно прекращает боевое дежурство в Северном море из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом среди экипажа.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что подлодка уже возвращается на базу.
У 8 из 58 членов экипажа официально подтвержден диагноз коронавирус. У нескольких моряков уже проявляются симптомы: кашель и повышенная температура.
Субмарина "Дольфейн" была построена и спущена на воду в середине прошлого века.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" коронавирус обнаружен у более ста военных моряков. Капитан военного корабля Брэт Крозиер обратился с официальным письмом к командованию ВМС США о принятии срочных мер по изоляции экипажа.
- По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.
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