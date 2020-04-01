Экипаж авианосца "Теодор Рузвельт" состоит из более 4000 человек

На борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" коронавирус обнаружен у более ста военных моряков. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Капитан военного корабля Брэт Крозиер обратился с официальным письмом к командованию ВМС США о принятии срочных мер по изоляции экипажа.

"Капитан атомного авианосца, на котором более 100 моряков заразились коронавирусом, попросил в понедельник представителей ВМС США обеспечить изоляцию всего его экипажа и избежать возможных летальных случаев в ситуации, которая быстро ухудшается", – говорится в сообщении.

По мнению капитана корабля, ситуация требует политического решения, однако это то, что необходимо сделать.

"Мы не находимся в состоянии войны. Моряки не должны умирать. Если мы не будем действовать немедленно, мы не сможем должным образом позаботиться о наших моряках", – написал Крозиер.

Капитан авианосца "Теодор Рузвельт" Брэт Крозиер

Экипаж авианосца "Теодор Рузвельт" состоит из более 4000 человек. Сейчас боевой корабль находится на стоянке возле острова Гуам. Капитан требует поместить военных на карантин на острове, поскольку изоляция инфицированных в каютах невозможна.

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"

Как сообщает CNN, и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что знает об этом обращении, а флот работает над тем, чтобы моряки покинули корабль.

По его словам, главная проблема состоит в том, что на острове Гуам недостаточно больничных коек, чтобы разместить всех пострадавших.

"Мы должны обратиться к местным властям, чтобы получить места в отелях или оборудовать палаточный городок", – сказал Модли.

"Мы работаем над этим, мы очень обеспокоены и предпримем все необходимые шаги", – подытожил он.

Как ранее сообщал Фокус:

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