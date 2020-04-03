Разведка США утверждала, что китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных

Китай отверг обвинения США в занижении количества умерших от коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

В частности, в посольстве Китая в США заявили, что обвинения американской разведки о сокрытии истинных масштабов ситуации с коронавирусом являются "откровенной попыткой поставить политические интересы выше человеческой жизни".

Накануне издание Bloomberg со ссылкой на секретный отчет Белого дома сообщило, что в Китае сознательно скрывали масштабы вспышки коронавируса в стране, занижая число случаев заражения и уровень смертности от инфекции.

В свою очередь в посольстве Китая в Вашингтоне заверили, что Пекин "полностью исполнил свою обязанность по отчетности, предусмотренной Международными медицинскими регламентами, и обновляет статистику новых и летальных случаев открытым, прозрачным и ответственным способом".

"Правительство Китая из сильного чувства ответственности за здоровье своих людей предприняло наиболее комплексные и жесткие меры в борьбе с пандемией", − говорится в сообщении.

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