Индия запретила экспорт гидроксихлорохина

Переговоры с Индией о поставках препарата вели США и Украина

Индийское правительство ввело полный запрет на экспорт гидроксихлорохина (противомалярийный препарат, который используется при экспериментальном лечении коронавируса). Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральное управление внешней торговли Индии сообщило, что с 4 апреля запрещается экпорт препарата "без каких-либо исключений". В марте власти Индии уже ограничили поставки лекарств за границу, допуская лишь некоторые исключения, например, из гуманитарных соображений или для выполнения предыдущих обязательств.

Накануне президент США Дональд Трамп, который ранее рекламировал препарат, сообщил, что говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и призвал его совершить поставки, которые США уже заказали. По словам главы Белого дома, Индия серьезно относится к его просьбе.

Новый запрет показывает растущую озабоченность Индии по поводу быстрого распространения коронавируса. По состоянию на утро 5 апреля в стране подтверждены 3588 случаев заражения. 99 человек скончались. С 25 марта в стране ввели жесткий карантин - жителям запрещено покидать свои дома, кроме походов в магазины, аптеки или поездок на работу.

Напомним, 28 марта глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщил, что Украина ведет переговоры с Индией о поставке препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин/хлорихин.

"Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим. Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", - говорил он тогда.

Клинические испытания гидроксихлорихина при лечение коронавируса продолжаются по всему миру. Однако, его эффективность против коронавирусной инфекции остается недоказанной. Сам препарат имеет серьезные побочные эффекты.

Как ранее сообщал Фокус:

30 марта Верховная Рада разрешила лечить от коронавируса незарегистрированными в Украине препаратами, которые уже применяются в экспериментальном порядке в других странах.

6 марта МОЗ утвердил единый протокол лечения коронавирусной инфекции, в котором привел перечень таких лекарств и предоставил рекомендации, при каких условиях их можно использовать. Один из таких препаратов - гидроксихлорохин.

Гидроксихлорохин в Украине продается под маркой "Плаквенил". Он уже пропал из продажи в аптеках. В МОЗ сообщили, что направили в регионы 2 250 упаковок препарата "Плаквенил", еще 750 останутся в Киеве.