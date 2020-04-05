Канадский врач предложил превратить арены НХЛ в госпитали
2020-04-05 16:26:00
Доктор считает, что борьба с коронавирусом — главная цель на данный момент
Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи доктор Алан Драммонд заявил, что из-за пандемии коронавируса даже хоккей в Канаде должен отойти на второй план. Он считает, что в сегодняшних условиях арены НХЛ должны превратиться в морги или госпитали.
Слова врача процитировал у себя в Twitter журналист Рик Уайстхед.
"Да всем плевать на это (хоккей). Сейчас у всего мира может быть только одна цель. Как и все, я люблю спорт, но сейчас действительно не до него. В конце концов, спорт – это вид развлечения, когда высокооплачиваемые спортсмены играют для нашего удовольствия", – говорится в тексте.
Доктор подчеркнул, что борьба с коронавирусом — главная цель на данный момент.
"Сейчас мы боремся за наши жизни. Сейчас время сосредоточиться на одной и самой главной цели –борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали", – рассказал Драммонд.
Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.
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