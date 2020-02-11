НХЛ опасается дефицита клюшек из-за коронавируса
2020-02-11 11:35:04
Клубы, как правило, имеют по три запасные клюшки на игрока на каждую игру
Поставка клюшек в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) сокращается из-за коронавируса, поскольку большинство профессиональных клюшек производится в Китае, сообщило издание InsideHook.
Главные поставщиками клюшек для НХЛ являются американская компания Bauer и канадская CCM, он обеспечивают около 75% игроков лиги. Клюшки выпускаются небольшими партиями на китайских фабриках, где производство из-за эпидемии коронавируса существенно сократилось.
Игроки обычно держат несколько десятков клюшек в запасе. Клубы НХЛ, как правило, имеют по три запасные клюшки на игрока на каждую игру.
Клюшки для НХЛ поступают партиями по 12 штук в течение 7–10 дней после заказа.
Издание Boston Globe сообщило со ссылкой на спортивного обозревателя NBC Пьера Макгуайра, что менеджеры клубов НХЛ столкнулись с "серьезной нехваткой клюшек". Это связано с тем, что Лига не смогла получить новые партии клюшек из КНР в середине сезона. Производители клюшек признали свою обеспокоенность ситуацией с их поставками.
Профессиональная хоккейная клюшка производителя ССМ в Украине стоит около 4500 грн и выше.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки 10 февраля в Китае скончались 108 человек и выявлены 2,4 тысячи новых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом. Количество жертв в целом по КНР выросло до 1016 человек, заражены – более 42 тысяч человек.
- В Шанхае построят новую больницу для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- Позже СМИ сообщили и о втором украинце, зараженным вирусом. Также украинцев предупредили, что посля прилета из Китая на родину их ожидает 14-дневный карантин.