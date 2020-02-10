В Шанхае появится больница для больных коронавирусом
2020-02-10 19:06:01
Сотни рабочих строят инфекционную больницу
В Шанхае построят новую больницу для лечения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа.
Об этом сообщает SCMP.
Сотни рабочих строят инфекционную больницу в пригороде Цзиньшань на юго-западе – вдали от финансового района города Луцзяцзуй и шанхайского района Бунд.
По словам главы комитета здравоохранения администрации города Ву Цзинлэй, строительство новой больницы необходимо по причине растущего числа зараженных вирусом жителей.
Новая больница станет продолжением Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения, где проходят лечение все больные коронавирусом Шанхая. Сейчас в городе почти 300 инфицированных.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- Позже СМИ сообщили и о втором украинце, зараженным вирусом. Также украинцев предупредили, что посля прилета из Китая на родину их ожидает 14-дневный карантин.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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