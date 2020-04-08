"Формула-1" отложила проведение этапа в Канаде из-за коронавируса
2020-04-08 10:28:00
Ближайшей гонкой в календаре стал Гран-при Франции
Организаторы Гран-при Канады объявили о переносе из-за пандемии коронавируса гонки, которая должна была состояться в Монреале 12–14 июня. Об этом сообщено на официальном сайте "Формулы-1".
Франсуа Дюмонтье, президент и главный исполнительный директор Гран-при Канады, сказал: "В настоящий момент крайне важно собрать всю нашу энергию, чтобы преодолеть COVID-19. Мы встретим вас с распростертыми объятиями на треке Circuit Gilles-Villeneuve, как только это будет безопасно".
Все билеты на Гран-при Канады 2020 года остаются действительными. Как только будет подтверждена новая дата гонки, зрители будут проинформированы о доступных вариантах.
Напомними, что уже девятый перенесенный этап чемпионата "Формулы-1" в 2020 году, который пока не стартовал. Ближайшей гонкой в календаре значится Гран-при Франции, который должен пройти 28 июня, однако он также находится под вопросом.
Есть надежда возобновить чемпионат летом и провести 15–18 этапов.
Ранее отменены или перенесены Гран-при Австралии, Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании, Монако и Азербайджана.
Как ранее сообщал Фокус:
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