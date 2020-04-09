Игроки и тренеры клуба "Реал Мадрид" согласились на сокращение зарплат

Сокращение зарплат почти наверняка составит 20%

Футболисты и тренеры первых футбольной и баскетбольной команд клуба "Реал Мадрид", а также руководство клуба, дистанционно приняли решение о сокращении заработных плат на 10% или 20% в этом году в связи с коронавирусом, говорится в официальном заявлении.

Это решение поможет избежать применения антикризисных мер в отношении сотрудников клуба.

"Реал" не уточнил, какие обстоятельства повлияют на величину сокращения зарплат. Однако испанские СМИ сообщили, что снижение составит 10%, если текущий сезон все-таки будет доигран, и 20% – если он будет прекращен.

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На прошлой неделе "ЛаЛига" призвала клубы отправить игроков в отпуск без содержания согласно действующей в Испании схеме (известной как ERTE), позволяющей приостанавливать действия трудовых договоров на определенное время, чтобы смягчить финансовые последствия возникшего из-за коронавируса кризиса.

Сначала "Реал" не планировал прибегать к ERTE из-за стабильного финансового положения. Однако после встречи с участием представителей "ЛаЛиги" и всех клубов руководство изменило свое решение и начало переговоры с футбольными и баскетбольными командами.

Как сообщает испанское издание AS, многие в клубе считают, что текущий сезон "мертв" и "похоронен". Ожидается, что официальное решение будет вскоре принято. В этом случае снижение зарплат составит 20%.

Как ранее сообщал Фокус: