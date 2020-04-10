В Британии мужчина нашел Форд 1950-х годов, закопанный на его газоне
2020-04-10 22:02:01
Судя по всему, Ford Popular пролежал в земле около 70 лет
Джон Брейшоу из Хекмондвика, Западный Йоркшир, копаясь на собственной заднем дворе, сделал неожиданную находку – автомобиль. Классический Форд Попьюлар (Ford Popular) выпускался в 1950 годах и, судя по коррозии, пролежал под газоном не менее 70 лет. Об этом пишет Daily Mail.
Джон купил дом полгода назад и начал земляные работы на заднем дворе, чтобы высадить деревья и цветы. Но в яме два на три метра обнаружил старинный Форд, "захороненный" на боку.
Машину закопали целиком, отсутствуют только колеса. Зато сохранилась приборная панель, руль и даже номерной знак.
"Это не то, что ты находишь каждый день посреди собственного сада. Я, конечно хотел бы получить машину, но не думал, что выкопаю ее на лужайке", — сообщил Джон.
Также он рассказал, что, когда наткнулся на авто, то подумал сначала, что это крыша бомбоубежища. Мужчина сообщил в полицию о находке и надеется выяснить, как Форд оказался в земле.
Ford Popular 103E выпускался с 1953 года и был весьма популярен в Великобритании.
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