"Придуманная история": Трамп назвал фейком доклад американской разведки о коронавирусе
2020-04-10 21:37:01
Американский президент обвинил СМИ в распространении ложной информации после публикации материалов о том, что разведка США якобы еще в ноябре предупреждала его о вспышке коронавируса в Китае
Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.
Трамп ответил на сообщение американского политического консультанта Фрэнка Лунца, который сообщил о неверных сведениях телеканала ABC News.
"Сегодня ABC News процитировали два "источника" о том, что в ноябре 2019 года Трамп получил брифинг с информацией о предупреждении надвигающейся пандемии коронавируса. Теперь их "источники" опровергнуты. Журналисты должны заботиться о фактах больше, чем о Трампе", – написал эксперт.
"Спасибо Фрэнк. Это фейк от ABC News. Они знали, что ошибаются, когда публиковали эту придуманную историю!", – ответил эксперту Трамп.
Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на двух чиновников, знакомых с отчетом разведки, опубликовал информацию, что разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.
Источники издания рассказали, что начиная с предупреждения в ноябре, в Белом доме неоднократно проводились брифинги, посвященные этой теме, с участием политиков и лиц, принимающих решения в федеральном правительстве.
Пентагон, Совет нацбезопасности Белого дома и офис Директора Национальной разведки отказались от комментариев по этому поводу.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп не единожды заявлял, что коронавирус стал неожиданностью для него и всех остальных.
Как ранее сообщал Фокус:
- Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что Китай сознательно занизил количество смертей от коронавируса в стране. Согласно данным секретного отчета, китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных.
- В свою очередь, Китай отверг обвинения США в занижении количества умерших от коронавируса. В частности, в посольстве Китая в США заявили, что обвинения американской разведки о сокрытии истинных масштабов ситуации с коронавирусом являются "откровенной попыткой поставить политические интересы выше человеческой жизни".