США обошли Италию по количеству смертей от Covid-19

В Штатах скончались 19,827 человек

США обошла Италию по показателю летальных случаев от Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который отслеживает количество зарегистрированных случаев болезни.

США находятся на первом месте и по количеству заражений Covid-19, и по числу смертей от инфекции. Так, зарегистрировано 508,126 случаев коронавируса, а скончалось 19,827 человек.

В Италии зафиксировали 152,271 случай коронавирусной инфекции, 19,468 умерли. Италия до сегодняшнего дня была на первом месте по количеству смертей.

За ними идет Испания с 16,353 летальных случаев и 161,852 зафиксированных случаев Covid-19.

Как ранее сообщал Фокус: