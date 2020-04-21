В Мюнхене из-за коронавируса отменили Октоберфест

Самый популярный в мире пивной фестиваль должен был пройти осенью

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест-2020, который должен был пройти в Мюнхене (Германия) с 19 сентября по 4 октября, отменен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, сделанное на пресс-конференции в Мюнхене.

По его мнению, риски слишком высоки, нельзя позволить появиться новому очагу заражения в местах массового скопления людей. При этом обслуживающему персоналу было бы сложно работать в экипировке, маске и резиновых перчатках.

Бургомистр Мюнхена Дитер Райтер также отметил, что решение об отмене Октоберфеста было тяжело принять, но оно имеет смысл: во время борьбы с распространением коронавируса необходимо оставаться в безопасности.

Кроме того, пивной фестиваль очень популярен среди приезжих из разных стран, что также опасно.

В этом году местные власти ожидали около 6 млн посетителей Октоберфеста, треть из которых – иностранцы. Ежегодно фестиваль приносит в казну региона около 1 млрд евро.

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