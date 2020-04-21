Глава ВОЗ сравнил коронавирус с испанкой: Поверьте нам, худшее еще впереди
2020-04-21 11:48:00
Тедрос Аданом Гебреисус надеются, что современные технологии не допустят таких масштабов смертности как в 1918 году
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус выступил против отмены карантина в странах, отметив, что самый опасный момент пандемии в мире еще не наступил.
Об этом сообщает издание Politico.
По его мнению, многие до сих пор не понимают, насколько опасен коронавирус и что он из себя представляет.
"Поверьте нам, худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию", – сказал он.
Глава ВОЗ также сравнил пандемию COVID-19 с испанским гриппом, который в 1918 году погубил до 100 млн человек.
В то же время он выразил надежду, что современные технологии не допустят таких масштабов смертности.
Решение о поэтапном снятии карантина уже приняли власти США и ряда европейских стран, включая Италию, Испанию, Германию и Австрию. А мэр Парижа Анн Идальго сообщила планы по ослаблению карантина в городе.
Кроме того, по прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса.
Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мире по состоянию на 21 апреля коронавирус был подтвержден у 2 481 866 человек.
- В Украине по состоянию на утро 21 апреля лабораторно подтверждены 6125 случаев коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 415 новых случаев.
- Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 12 мая.
- Ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, что уже на этой неделе Кабмин обещает смягчить карантин в Украине.