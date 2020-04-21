Во время подготовки к мероприятию тысячи военнослужащих маршировали плечом к плечу

После переноса парада Победы в Москве из-за пандемии коронавируса, тысячи военнослужащих, которые готовились принимать в нем участие, были отправлены на двухнедельный карантин. Об этом сообщает ТАСС.

Сколько военных будут помещены на карантин, не сообщается, ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в параде планировалось участие около 15 тыс. человек.

"Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты", — говорится в сообщении.

Мероприятие планировалось, в том числе, как демонстрация военного и дипломатического влияния России в современном мире.

Во время тренировок на учебном полигоне в подмосковном Алабино во время репетиций тысячи военнослужащих маршировали плечом к плечу. При этом на них не было масок, а социальное дистанцирование в военном строю не могло соблюдаться в принципе.

Технику, которая должна была участвовать в параде, оставили на хранение в военной части Западного военного округа. В российском Минобороны заверили, что все транспортные средства, на которых перевозят военнослужащих, будут дезинфицированы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о переносе парада Победы из-за пандемии коронавируса. Российский президент пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы пройдут в нынешнем году, но позже.

В Госдуме РФ заявили, что перенести парад могут на 24 июня – "день, в который в 1945 году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", либо на 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович предложил отправить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.