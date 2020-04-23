ВОЗ надеется, что США возобновят финансирование

Глава ВОЗ считает, что американские инвестиции предназначены не только для помощи другим, но и для защиты Америки

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал Соединенные Штаты пересмотреть решение о заморозке финансирования организации. Он заявил, что очень надеется, что США снова будут поддерживать ВОЗ и спасать человеческие жизни.

Об этом пишет Xinhua.

"США всегда поддерживали ВОЗ, они были донором № 1. Мы очень это ценим", – сказал Гебреисус.

Он отметил, что в период своего пребывания на посту министра здравоохранения Эфиопии был свидетелем того, как много сделали США для развития системы здравоохранения в его стране. Он добавил, что США также активно поддерживали и ВОЗ.

“Надеюсь, что США считают это важной инвестицией не только для помощи другим, но и для защиты самих себя”, – сказал Гебреисус.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения. США вносили в бюджет организации 400-500 миллионов долларов ежегодно. Президент Дональд Трамп обвинил ВОЗ в неверных оценках и рекомендациях по противодействию COVID-19 в мире, в результате чего, по его мнению, заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией.