ВОЗ проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

Цель – оценить эволюцию пандемии за три месяца и дать обновленные рекомендации

Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля для оценки эпидемиологической ситуации в мире. Об этом заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"В соответствии с международными медико-санитарными правилами завтра я созываю чрезвычайный комитет. Прошло почти три месяца с тех пор, как мы объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки COVID-19. Наша задача – оценить эволюцию пандемии и дать обновленные рекомендации", – сказал Гебреисус.

Он напомнил, что первый случай заражения вне Китая произошел 13 января в Таиланде. Через 10 дней, после посещения центра вспышки, китайского города Ухань, специалисты нашли доказательства, что коронавирус передается от человека к человеку.

"Чрезвычайный комитет был разделен в своем мнении и не советовал мне объявлять чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение. 30 января я вновь созвал комитет и, получив их рекомендации, объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения во всем мире - самый высокий уровень тревоги ВОЗ", – напомнил Гебреисус, отметив, что на тот момент было известно о менее 100 смертельных случаях и не было зафиксировано ни одной смерти за пределами Китая.

Как ранее сообщал Фокус: