Трамп сравнил себя с Линкольном из-за критики в СМИ

Американский лидер считает, что на своем посту добился успехов, как никто в истории

Президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на предвзятое отношение к себе со стороны прессы, сообщает Fox News.

Во время интервью в мемориальном комплексе, посвященному 16-му президенту США Аврааму Линкольну, американский лидер заявил, что, несмотря на все достижения, "которых не достиг ни один президент в истории", он по-прежнему сталкивается с враждебными СМИ.

"Через наиболее похожую ситуацию проходил вот тот джентльмен", — сказал Трамп, указав на статую Линкольна.

"Они (журналисты – ред.) всегда говорили, что ни с кем не обращались хуже, чем с Линкольном. Я считаю, что со мной обращаются хуже", – добавил он.

Трамп заявил, что за время своего президентства ему удалось перестроить Вооруженные Силы, снизить налоги и многое другое, но пресса продолжает негативно отзываться о нем.

"Меня встречает пресса с такой враждебностью, с какой не сталкивался ни один президент", – резюмировал Трамп.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп предложил создать новую "новостную сеть", чтобы распространять там "настоящие новости".

Президент США Дональд Трамп сомневается в достоверности высоких рейтингов своего вероятного соперника на будущих президентских выборах Джо Байдена.