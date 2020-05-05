Есть только два способа бороться с коронавирусом, – советник правительства Швеции

Юхан Гизеке считает, что карантинные меры только "откладывают решение проблемы"

Советник правительства Швеции и главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхан Гизеке заявил, что существует только две научно обоснованные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом он сказал в интервью РБК.

"На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем известно уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать дистанцию – не подходить слишком близко к другим людям", – сказал Гизеке.

По его мнению, эффективность других жестких мер в борьбе с болезнью не очевидна. В качестве примера, он привел Швецию, где не стали вводить жесткий карантин. Там было выявлено менее 25 тыс. случаев COVID-19.

Он отметил, что при первых симптомах жители страны оставались дома. По его словам, шведы "добровольно соблюдают социальную дистанцию и проявляют высокую дисциплинированность".

Как считает Гизеке, карантинные меры только "откладывают решение проблемы".

"Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований", – полагает советник правительства Швеции.

Напомним, статистика коронавируса в Швеции показывает, что скандинавская страна уже прошла пик эпидемии. Как у них это вышло без строгого карантина и карающих запретов, разбирался Фокус.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер заявила, что столица Швеции Стокгольм может достичь коллективного иммунитета уже в мае.