Ведущий эпидемиолог Британии нарушил свои рекомендации по COVID-19 и ушел в отставку

Эксперт при научном совете правительства Нил Фергюсон несколько раз встретился со своей подругой в собственном доме

В Великобритании ведущий эпидемиолог Нил Фергюсон, по совету которого в стране был введен карантин, нарушил правила самоизоляции и уволился из научного совета. Об этом сообщает ВВС.

По словам Фергюсона, он сожалеет о том, что своими действиями "подорвал" правила социального дистанцирования. Как известно, во время самоизоляции эпидемиолога несколько раз проведывала его пассия. По данным британских СМИ, подруга Фергюсона Антония Стаатс посетила его дом как минимум, два раза во время карантина.

Моделирование Фергюсона передачи вируса показало, что в Британии могут умереть 250 тыс. человек, если не принять решительные меры. После этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что вводит в стране строгий карантин.

Согласно принятым мерам, гражданам рекомендуется выходить на улицу как можно реже, и партнеры, живущие порознь, "в идеале" должны оставаться в собственных домах.

"Я согласен, что допустил ошибку и принял неправильный курс действий. Поэтому я ушел из Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям. Я действовал так, полагая, что у меня есть иммунитет, после того как у меня обнаружили коронавирус и симптомы прошли спустя почти две недели. Я глубоко сожалею о любых нарушениях четких рекомендаций по поводу социального дистанцирования", – говорит эпидемиолог.

Он также добавил, что правительственный совет по социальному дистанцирования является "однозначным".

Министр по вопросам безопасности Джеймс Брокеншир заявил, что ему было "грустно видеть такое развитие событий", но профессор Фергюсон принял "правильный курс", подав в отставку.

Чиновник также добавил, что научный совет при правительстве продолжит свою работу.

"У нас есть ряд экспертов, которые будут продолжать оказывать поддержку министрам", – подчеркнул Брокеншир.

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