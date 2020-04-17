Меган Маркл и принц Гарри отправились раздавать обеды людям в самоизоляции

Герцоги Сассекские доставляли пакеты с едой от некоммерческой организации Angel Food из Лос-Анджелеса.

Меган Маркл и принц Гарри решили проявить гражданскую сознательность, нарушили режим самоизоляции и отправились помогать жителям Лос-Анджелеса. Их сняли, когда они разносили пакеты с едой от некоммерческой организации Angel Food людям, находящимся в самоизоляции. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогов Сассекских сняли камеры наблюдения в апартаментах Sierra Bonita в Западном Голливуде. Герцогская четы прибыла на своем внедорожнике и отправилась доставлять провиант. Причем их споровождал еще один внедорожник, предположительно, с охраной, которая не покидала авто.

Оба были просто одеты, их лица закрывали маски, также на них были перчатки.

Известно, что на этой неделе Меган и Гарри провели два дня работая с некоммерческими организациями, которые готовят и доставляют еду людям с критическими заболеваниями, которые подвергаются большему риску в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Никто из клиентов благотворительной организации не знал, что Меган и Гарри явятся к ним с визитом.

Так, 53-летний Дэн Тирелл, больной ВИЧ и страдающий от высокого давления, рассказал журналистам, что, открыв дверь, сначала не понял, кто стоит на его пороге. "У меня зазвонил телефон, и женщина сказала: "Привет, это Меган из Project Angel Food. Я встретился с ними на лестнице. Сначала я не узнал женщину, но рыжий мужчина показался мне знакомым, а потом я сопоставил факты", - рассказал Тирелл. Мужчина добавил, что Меган передала ему пакет и посоветовала беречь себя.

Исполнительный директор Project Angel Food Ричард Айоуб рассказал PEOPLE, что герцоги Сассекские связались с ним, когда узнали, что их персонал перегружен и не успевает доставлять еду всем нуждающимся.

"Они общались с нашими поварами, они общались с клиентами - они просто хотели, чтобы люди чувствовали их любовь и признательность. Ведь наши клиенты – это люди о которых часто забывают, особенно в такой ситуации, которая сложилась из-за пандемии. Меган и Гарри были очень добры и любезны, они правда хотели навестить этих людей", - отметил Айоуб.

Надо отметить, что благотворительная акция герцогов Сассекских стала первым документальным свидетельством их присутствия в Лос-Анджелесе. До этого Гарри и Меган соблюдали режим самоизоляции и не выходили на улицу.

Как ранее писал Фокус:

Герцоги Сассекские выбрали новое название для своего некоммерческого благотворительного фонда и будущих проектов. Меган Маркл и Гарри зарегистрировали название Archewell. Источником вдохновения послужило имя их первенца, Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора. А также греческое слово Arche - которое значит "сила и действие".