Ким Чен Ын может прятаться от коронавируса, – власти Южной Кореи
2020-04-28 15:38:00
Южнокорейский министр заявил, что лидер КНДР мог изолироваться на время пандемии
В Южной Корее заявили, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог исчезнуть из поля зрения из-за боязни заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
По словам министра объединения Южной Кореи Ким Ен Чула, отвечающего за взаимодействие с КНДР, вполне вероятно, что Ын решил отказаться от участия в государственных мероприятиях из-за коронавируса. Правительство КНДР ранее предприняло жесткие меры по предотвращению вспышки.
"Это правда, что он никогда не пропускал годовщину со дня рождения Ким Ир Сена с тех пор, как пришел в власти, но многие юбилейные мероприятия, включая празднования и банкет, были отменены из-за проблем с коронавирусом", – заявил южнокорейский министр.
"Я не думаю, что это слишком необычно, учитывая текущую (коронавирусную, – ред.) ситуацию", – добавил Ким Ен Чул.
В это же время, по официальным данным в Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.
Также южнокорейский министр назвал "фальшивыми новостями" сообщения о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, а также приезд китайских медиков в КНДР.
Но если Ким Чен Ын изолировался из-за коронавируса, то это "пробьет брешь в повествовании государственных СМИ о том, как прекрасно страна справилась с кризисом", говорит генеральный директор Korea Risk Group Чед О'Карролл.
"Если он просто пытается избежать заражения, то теоретически довольно просто обнародовать несколько фотографий или видео со здоровым Кимом", – говорит О'Карролл.
Кроме этого, авторитетный источник, знакомый с данными американской разведки, заявил, что Ким Чен Ын мог исчезнуть из общественной жизни из-за коронавируса и его поезд на курорте в Вонсана подтверждает теорию.
Но по словам источника, данная теория не получила никакой авторитетной поддержки, поэтому агентства США не сбрасывают со счетов то, что глава КНДР мог заболеть, возможно, с серьезными симптомами.
Бывший северокорейский дипломат Тэ Ён Хо, переехавший в Южную Корею в 2016 году сказал, что поезд Ким Чен Ына в Вонсане может быть обманным маневром.
"Северная Корея всегда понимает, что американские спутники-шпионы следят за Севером и готова к этому", – подчеркнул бывший дипломат.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава КНДР Ким Чен Ын с 11 апреля не воявлялся на публике. На этом фоне появили слухи о его тяжелом состоянии после перенесенной операции.
- 25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.
- В КНДР отрицают смерть Ким Чен Ына. На фоне слухов о смерти правителя КНДР Ким Чен Ына в местных СМИ появились сообщения о его деятельности, а северокорейский дипломат опровергает ухудшение здоровья диктатора.
- Советник президента Южной Кореи также заявлял, что Ким Чен Ын жив и здоров. Южнокорейское правительство придерживается позиции, что лидер КНДР все еще жив.
- А СМИ пишут, что жители Пекина запасаются едой, а над городом летают вертолеты. Из-за слухов о болезни Ким Чен Ына в столице КНДР начала распространяться паника.