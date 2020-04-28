Ким Чен Ын может прятаться от коронавируса, – власти Южной Кореи

Южнокорейский министр заявил, что лидер КНДР мог изолироваться на время пандемии

В Южной Корее заявили, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог исчезнуть из поля зрения из-за боязни заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра объединения Южной Кореи Ким Ен Чула, отвечающего за взаимодействие с КНДР, вполне вероятно, что Ын решил отказаться от участия в государственных мероприятиях из-за коронавируса. Правительство КНДР ранее предприняло жесткие меры по предотвращению вспышки.

"Это правда, что он никогда не пропускал годовщину со дня рождения Ким Ир Сена с тех пор, как пришел в власти, но многие юбилейные мероприятия, включая празднования и банкет, были отменены из-за проблем с коронавирусом", – заявил южнокорейский министр.

"Я не думаю, что это слишком необычно, учитывая текущую (коронавирусную, – ред.) ситуацию", – добавил Ким Ен Чул.

В это же время, по официальным данным в Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Также южнокорейский министр назвал "фальшивыми новостями" сообщения о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, а также приезд китайских медиков в КНДР.

Но если Ким Чен Ын изолировался из-за коронавируса, то это "пробьет брешь в повествовании государственных СМИ о том, как прекрасно страна справилась с кризисом", говорит генеральный директор Korea Risk Group Чед О'Карролл.

"Если он просто пытается избежать заражения, то теоретически довольно просто обнародовать несколько фотографий или видео со здоровым Кимом", – говорит О'Карролл.

Кроме этого, авторитетный источник, знакомый с данными американской разведки, заявил, что Ким Чен Ын мог исчезнуть из общественной жизни из-за коронавируса и его поезд на курорте в Вонсана подтверждает теорию.

Но по словам источника, данная теория не получила никакой авторитетной поддержки, поэтому агентства США не сбрасывают со счетов то, что глава КНДР мог заболеть, возможно, с серьезными симптомами.

Бывший северокорейский дипломат Тэ Ён Хо, переехавший в Южную Корею в 2016 году сказал, что поезд Ким Чен Ына в Вонсане может быть обманным маневром.

"Северная Корея всегда понимает, что американские спутники-шпионы следят за Севером и готова к этому", – подчеркнул бывший дипломат.

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