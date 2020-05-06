За время карантина пополнели 57% французов, – опрос

29% респондентов утверждают, что похудели на карантине

Французы, отправившиеся на всеобщий карантин 17 марта в связи с эпидемией COVID-19, начали набирать вес. По данным опроса, проведенного Институтом общественного мнения Франции (Ifop), за время карантина пополнели 57% французов.

Пандемия и введенный режим ограничений сами по себе являются стрессовыми факторами, которые стимулируют снижение физической активности и большее потребление пищи, зачастую не самой полезной, отмечается в исследовании. В результате те, кто заявил о прибавке в весе, в среднем поправились на 2,5 кг. При этом мужчины в среднем поправились на 2,7 кг, а женщины – на 2,3 кг.

Такое различие авторы исследования объясняют тем, что женщины в целом более внимательно относятся к своему весу. В частности, осознание того, что во время карантина появились лишние килограммы, серьезно расстроило бы 61% участниц опроса. Среди мужчин этот показатель равен 47%.

В весе чаще прибавляют те, кто живет в больших семьях. "Среди тех, кто живет на карантине с четырьмя и более людьми, прибавили в весе 64% респондентов, против 53% среди тех, кто живет на карантине один", сообщил директор общественно-политических исследований Ifop Франсуа Краус.

Однако далеко не все за время карантина прибавили в весе. 14% респондентов заявили, что не заметили каких-либо изменений. А 29% утверждают, что похудели на карантине. Треть из похудевших проживают самостоятельно, а у 43% была возможность заниматься спортом каждый день.

Напомним, как похудеть после карантина без вреда для организма Фокус узнавал у диетолога Карины Кириленко.

Как ранее сообщал Фокус:

Смягчение карантина должно проходить неспешно и поэтапно, чтобы была возможность быстро реагировать на возможные новые вспышки коронавируса. Об этом говорится в рекомендациях ВОЗ по борьбе с коронавирусом для всех стран по всему миру.