В США решили не принимать на службу в армию переболевших коронавирусом

В случае подтверждения коронавируса, рекрут будет помечен как «навсегда дисквалифицированный

Претендентов на службу в армию США могут признать "навсегда непригодными", если они переболели коронавирусом. Об этом пишет издание Military Times со ссылкой на памятку для пунктов вербовки, копия которой появилась в интернете.

"Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача – причина для перманентной дисквалификации", – говорится в памятке.

Источники в Пентагоне подтвердили достоверность документа, и рассказали, что на всех 65 пунктах приема новобранцев в США рекрутов будут проверять на коронавирус. В частности, им будут измерять температуру, узнавать об их возможных контактах с инфицированными, а также отмечать другие симптомы.

Если заявитель не пройдет скрининг, согласно меморандуму, он не будет проходить тестирование, но может вернуться через 14 дней, если у него нет симптомов. Любой, кому был поставлен диагноз COVID-19, должен будет подождать до 28 дней после постановки диагноза. В случае его подтверждения, рекрут будет помечен как "навсегда дисквалифицированный". Даже в том случае, если претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной.

По оценке журналистов, такие меры являются временными. Их причина состоит в том, что болезнь пока не изучена до конца: неясно, какой долгосрочный вред она наносит организму заболевшего и может ли возникнуть снова после того, как он вылечится, а также дает ли пережитая болезнь иммунитет к заражению.

Американская армия не публикует точную цифру инфицированных военнослужащих, но известно, что зафиксировано более 6500 случаев заражения на 150 военных базах во всех американских штатах, кроме Айовы, Индианы, Миннесоты и Монтаны. Пока неясно, будут ли переболевшие в итоге отстранены от службы.

Как ранее сообщал Фокус: