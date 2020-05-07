Жесткий карантин слабо повлиял на уменьшение заболеваемости COVID-19, – исследование

Требования повсеместного ношения масок и постоянного нахождения в домах могут быть первыми, которые будут ослаблены

Закрытие школ, запрещение массовых собраний и закрытие некоторых предприятий, особенно в сфере гостеприимства, оказались наиболее эффективными мерами для прекращения распространения болезни COVID-19. К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Англии, которые проанализировали эффективность мер социального дистанцирования в 30 европейских странах, сообщила газета The Sun.

Закрытие же всех второстепенных предприятий, приказ людям оставаться дома, принуждение к ношению масок в общественных местах мало что сделали для сокращения количества случаев заболевания COVID-19 в Европе.

При этом, эксперты заявили, что результаты их исследования следует применять осторожно, поскольку они являются предварительными.

Кит Нил, эпидемиолог из Ноттингемского университета, сказал: "Основным ограничением исследования является то, что во многих странах одновременно были приняты различные меры, которые затрудняют понимание того, что именно оказывает влияние".

Кевин МакКонвей, профессор прикладной статистики в Открытом университете, также выразил обеспокоенность по поводу данных, так как они основаны на национальных статистиках, а случаи смерти и заражений по-разному учитываются в разных странах. "Это может повлиять на выводы из моделирования", – резюмировал он.

Тем не менее, Джошуа Мун из отдела исследований в Школе бизнеса Университета Сассекса считает: "Это исследование показывает, что требования ношения масок и постоянного нахождения в домах могут быть первыми, которые будут ослаблены".

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