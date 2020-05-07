Карантин в Одессе фактически завершен, – Труханов

По словам мэра, в городе ждут открытия туристического сезона и готовят к нему местные пляжи

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что карантин в городе фактически завершен.

Об этом он сказал в интервью "Стране".

"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", – заявил Труханов.

По словам Труханова, оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.

"Найти вот эту грань – кому можно работать, а кому нельзя, – вообще невозможно. Плюс к этому разобщенность власти, в том числе в публичных призывах и заявлениях. Мы говорим людям "то-то нельзя", а сегодня я услышал по радио новость, что областной штаб из бизнесменов, который был создан по просьбе президента для противодействия распространению коронавируса, прекращает работать", – отметил он.

"Глава этого штаба Андрей Ставницер заявил о том, что штаб закрыт – в связи с тем, что у нас уже не будет всплеска заболеваемости. Считайте это объявлением о том, что карантин закончен. Ну, как это? Если главный санитарный врач тоже говорит, что у нас уже не будет всплеска... Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что–то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", – рассказал Труханов.

Он также добавил, что в городе ждут открытия туристического сезона и готовят к нему местные пляжи.

Как ранее сообщал Фокус:

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Недавно в таборе ромов в Беляевском районе Одесской области выявили вспышку коронавируса.

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По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.