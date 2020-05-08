Британская медсестра, не подозревавшая о беременности, родила после 12-часовой смены

Эмма Хиндмарш даже не успела дождаться парамедиков

В английском городе Сандерленд 31-летняя медсестра неожиданно для себя и прочих членов семьи родила девочку. Причем Эмма Хиндмарш до последнего не подозревала о беременности, но подумала, что у нее приступ аппендицита. Об этом пишет Daily Mail.

Эмма, работающая с психически нездоровыми пациентами, списывала округлившийся живот на лишний вес, набранный из-за переедания. 2 мая во время длительной смены в больнице она жаловалась на острые боли и не могла найти этому объяснения. Вернувшись домой после работы, она приняла душ, перекусила, выпила две таблетки парацетамола, чтобы унять боль и прилягла в спальне наверху.

Лекарство не помогло, а состояние только ухудшалось. Эмма отправила мужу СМС, прося позвонить в службу спасения и подозревая, что у нее приступ аппендицита, но пока они ждали скорую, женщина родила девочку, которую уже назвали Изабель Роуз.

Причем роды в спальне принимал Дэниэл и мать Эммы. Когда медики прибыли, мужчина вышел к ним с новорожденной дочкой на руках.

Девочка родилась на пять недель раньше срока, весом в 2,5 килограмма. Эмма, у которой уже есть трехлетний сын Оливер, рассказала, что даже не подозревала о беременности.

"У меня не было никаких симптомов беременности. Меня не тошнило по утрам, не было тяги к определенным продуктам. Я ходила в прежней одежде, которая сидела на мне немного туже, чем обычно. Но я думала, что это из-за переедания во время режима самоизоляции из-за коронавируса", — рассказала новоиспеченная мать.

Эмма и ее новорожденная дочь прошли обследование в больнице и теперь находятся дома. По словам женщины, все ее знакомые и коллеги, были шокированы, узнав новости и младенце.

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