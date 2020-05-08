В Минске запретили "Бессмертный полк": вместо него – парад и концерт

За проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности

Минские власти запретили проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет TUT.BY.

Отмечается, что заявку на проведение акции численностью в 5 тысяч человек подали три пророссийские и левые организации: "За Союз и коммунистическую партию Союза", "Отечество" и "За демократию, социальный прогресс и справедливость".

В своем ответе Мингорисполком рекомендовал воздержаться от массового мероприятия "в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19". Чиновники также напомнили, что в России в этом году "Бессмертный полк" пройдет в формате онлайн.

Отмечается, что за проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности.

Беларусь не ввела карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске состоится военный парад и праздничный концерт.

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