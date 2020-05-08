В Минске запретили "Бессмертный полк": вместо него – парад и концерт
2020-05-08 21:21:00
За проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности
Минские власти запретили проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет TUT.BY.
Отмечается, что заявку на проведение акции численностью в 5 тысяч человек подали три пророссийские и левые организации: "За Союз и коммунистическую партию Союза", "Отечество" и "За демократию, социальный прогресс и справедливость".
В своем ответе Мингорисполком рекомендовал воздержаться от массового мероприятия "в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19". Чиновники также напомнили, что в России в этом году "Бессмертный полк" пройдет в формате онлайн.
Отмечается, что за проведение несанкционированных мероприятий жителей города могут привлечь к ответственности.
Беларусь не ввела карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. 9 мая в Минске состоится военный парад и праздничный концерт.
Как ранее сообщал Фокус:
- Беларусь стала единственной страной, которая отказалась отменять парад на День победы. Александр Лукашенко даже позвал 9 мая посетить Минск глав других государств.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей Харькова провести 9 мая акцию "Полк бессмертной Победы" на своих балконах в связи из-за пандемии коронавируса.