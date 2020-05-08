Три четверти немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма, – опрос

В течение 15 лет доля немцев, считающих, что 8 мая Советский Союз и его союзники освободили немецкий народ от нацизма, остается почти неизменной

77% граждан ФРГ считают 8 мая днем освобождения Германии от нацизма. Таков один из результатов опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap, сообщила DW. Как отмечают социологи, этот показатель остается почти неизменным с 2005 года, когда подобный опрос был проведен впервые.

При этом доля тех, кто считает 8 мая днем поражения Германии, за 15 лет незначительно уменьшилась. Сейчас такой точки зрения придерживаются 5% респондентов против 8% в 2005 году. 12% опрошенных не смогли определиться с выбором позиции.

Распределение ответов существенно зависит от политических предпочтений респондентов. Так, доля тех, кто считает, что 8 мая советская армия и ее союзники освободили немецкий народ от нацизма, колеблется от 74% (свободные демократы) до 94% (Левая партия и "зеленые"). А 31% сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" считают, что это был день поражения.

Напомним, первоначально Акт военной капитуляции Германии был подписан представителями верховного командования вермахта, западных союзников и Советского Союза 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе (Франция). Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени).

По требованию Кремля в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте в 22:43 по среднеевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому) состоялось вторичное подписание капитуляции.

В связи с этим в большинстве стран мира окончание Второй мировой войны отмечается 8 мая, тогда как в СССР Днем победы считалось 9 мая. Сейчас в Украине 9 мая празднуется День победы над нацизмом.

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