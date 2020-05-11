Свержение Мадуро: наемники думали, что участвуют в спецоперации США, – WP

Миссию организовал основатель частной охранной фирмы Silvercorp USA Джордан Гудро

43-летний ветеран войн в Ираке и Афганистане, основатель частной охранной фирмы Silvercorp USA Джордан Гудро убедил участников "переворота" в Венесуэле, что они готовятся ко вторжению США в страну. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Так, по словам пятерых человек, связанных с миссией по свержению президента Николаса Мадуро, Гудро убедил наемников, что они участвуют в спецоперации, спланированной на наивысшем уровне.

В подтверждение этому, издание ссылается на просочившееся видео, где один из венесуэльских участников операции хвалит намерения Гудро.

"Господин Джордан, мы хотим поблагодарить вас за борьбу за свободу чужой нации. Благодаря вам мы освободим Венесуэлу", – говорится в видео.

После этого, 3 мая Гудро начал свою миссию по свержению Мадуро, которая провалилась. В результате, венесуэльские власти опубликовали видео, где бывший американский солдат признается в якобы попытке захвата аэропорта в Каракасе для экстрадиции президента Николаса Мадуро.

Правительство США сразу же опровергло какую-либо связь с операцией Гудро. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы его администрация планировала операцию, то не направила бы такую "маленькую группу". В это же время, члены венесуэльской оппозиции, которую поддерживают США, признаются, что встречались с Гудро и обсуждали возможность свержения Мадуро. Но представители оппозиции страны настаивают на том, что разорвали связь с американцем еще прошлой осенью, так как сочли его ненадежным.

Так, во время встречи с представителями оппозиции в Колумбии Гудро изложил свой план.

"Он сказал, что не мог обсудить свои настоящие намерения на территории США, но Венесуэла не сможет получить гуманитарную помощь, пока Мадуро все еще у власти. Он сказал: "Знаешь, Мадуро должен уйти", – говорит венесуэльский чиновник.

По словам источников, знакомых с операцией Гудро, у него был "сумасшедший план" перебраться через западную границу, захватить нефтяной бассейн Маракайбо в Венесуэле и прорваться в столицу Каракас.

Глава охранной фирмы набрал наемников для операции, которые в ожидании начала миссии скрывались в приграничных регионах Колумбии. Гудро лично посещал наемников, чтобы выступить с речью и провести боевую подготовку. В январе к группе присоединились Берри и Денман, двое американцев, арестованных венесуэльскими властями на прошлой неделе.

В прошлое воскресенье, 3 мая, Гудро с помощью видеоконференции сообщил о начале "Операции Гедеон". Он отправил лодку со своими людьми на пляж в Мачуто, прибрежный город в 30 км к северу от Каракаса. Там наемников ждали силы Мадуро.

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