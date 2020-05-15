Из Антарктиды на карантин: украинские полярники вернутся домой на следующей неделе
2020-05-15 12:55:00
В Киеве полярники будут помещены на обсервацию
24-украинская антарктическая экспедиция, которая больее года работала на станции "Академик Вернадский", возвращается домой.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
Отмечается, что полярники вылетели из аэропорта Сантьяго (Чили) в ночь на 15 мая. В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.
"В период карантина и отсутствия регулярных рейсов нам удалось почти невозможное: украинские полярники летят домой. Это результат невероятной работы команды нашего центра, посольств Украины в Чили и Бразилии, партнеров и подрядчиков. Впереди у наших парней и девушек еще много часов перелетов и пересадок, но мы уже с нетерпением ждем их в Киеве", – сообщил директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.
Со станции "Академик Вернадский" полярники отправились еще 24 апреля. Зимовальный отряд находился там почти 13 месяцев, сезонный - около трех. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты – пролива Дрейка – участники экспедиции прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Несколько дней назад они прилетели в столицу Чили, Сантьяго.
После возвращения в Украину полярники пройдут двухнедельную самоизоляцию.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25-й украинская антарктическая экспедиция попала на станцию "Академик Вернадский" 21 апреля. Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений путь полярников в Антарктиду занял почти месяц.
- 8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительным данным, полярник совершил самоубийство.