Благодаря карантину: в Эстонии заявили о победе над коронавирусом

За все время эпидемии в стране скончались 62 пациента

Эстонии удалось одержать победу над распространением коронавирусной инфекции.

Об этом заявил министр социальных дел Эстонии Танел Кийк, пишет ERR.

По словам министра, в настоящее время в его стране фиксируются лишь вторичные волны, небольшие локальные очаги инфекции.

"Если смотреть на индикаторы Всемирной организации здравоохранения, то эпидемического распространения на территории Эстонии сейчас нет", – утверждает министр.

По мнению Кийка, этого удалось добиться благодаря результативному и своевременному карантину. Министр убежден, что без него коронавирусом заразилось бы не менее 20 тысяч эстонцев и не менее тысячи скончались бы.

По его словам, чрезвычайное положение в стране закончится в ночь на 18 мая.

По последним данным в Эстонии зафиксировано 1758 случаев заражения коронавирусом, при этом за последние сутки выявлен лишь один новый инфицированный. За все время эпидемии скончались 62 пациента.

Кстати, правительство Словении вечером 14 мая объявило об официальном прекращении в стране эпидемии COVID-19. Словения стала первой европейской страной, принявшей подобное решение. Оно было принято после того, как в стране ежедневно фиксировалось менее семи новых случаев заболевания в течение последних двух недель.

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