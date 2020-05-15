В Израиле пост министра впервые займет уроженка Эфиопии

Пнина Тамано-Шата попала в Израиль в трехлетнем возрасте в ходе эвакуации эфиопских евреев из Судана

Впервые в истории Израиля в правительство войдет выходец из Эфиопии. 39-летняя Пнина Тамано-Шата в воскресенье станет министром по вопросам иммиграции в коалиционном правительстве Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца.

Об этом пишет BBC.

До избрания в Кнессет Пнина Тамано-Шата была журналисткой. Она попала в Израиль в трехлетнем возрасте в ходе эвакуации эфиопских евреев из Судана, которая длилась с осени 1984 по январь 1985 года.

Сейчас в Израиле насчитывается около 140 тысяч эфиопских евреев. Как правило, они являются одними из самых бедных в стране и страдают от безработицы.

В последние годы израильско-эфиопская община часто жаловалась на случаи дискриминации. Многочисленные инциденты с полицией, включая стрельбу и фатальные случаи, часто приводили к уличным протестам и столкновениям.

"Для меня это знаковое событие… я прошла путь от трехлетней девочки, которая иммигрировала в Израиль без матери, путешествуя по пустыне, до взросления в Израиле и борьбы, которую я возглавляла и до сих пор веду против дискриминации и расизма", – сказала Пнина Тамано-Шата.

В начале 1980-х годов около 16 000 эфиопских евреев, которым было запрещено покидать Эфиопию, шли пешком в Судан, чтобы далее попасть в Израиль. Около 1 500 человек погибли в пути или в лагерях беженцев в Судане. Большинство эфиопских евреев попали в Израиль благодаря спасательным операциям секретной службы "Моссад".

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