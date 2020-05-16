Сервис по поиску бесплатного жилья Couchsurfing станет платным

Причиной такого решения стали пандемия коронавируса и кризис в сфере туризма

Сервис для поиска бесплатного жилья во время путешествий Couchsurfing ввел обязательные взносы для членов сообщества.

Об этом говорится в официальном блоге сервиса.

Отмечается, что причиной такого решения стали пандемия коронавируса и кризис в сфере туризма.

"Мы сократили нашу команду, уменьшили заработную плату, отменили или пересмотрели все контракты, отказались от служебных помещений (теперь мы полностью работаем удаленно) и подали заявки на финансовую помощь. К сожалению, этого недостаточно, и скоро мы не сможем выполнять наши финансовые обязательства", – говорится на сайте Couchsurfing.

Команда Couchsurfing утверждает, что это крайняя мера, и такое решение далось им нелегко.

Чтобы поддержать Couchsurfing, нужно заплатить 2 евро в месяц или 13 евро в год (одним платежом). Но сервис планирует снять ограничения на сообщения и запросы на ночлег, удалить постороннюю рекламу с сайта и приложения, а также снизить стоимость верификации.

Пока неизвестно, сколько будут действовать новые правила. По крайней мере на время пандемии Couchsurfing станет платным.

Couchsurfing – одна из крупнейших гостевых сетей, существующая в виде онлайн-сервиса. Она объединяет более 2 миллионов человек в 238 странах. Участники сообщества делятся друг с другом местом для ночлега во время путешествий, организуют совместные путешествия и развивают культурный взаимообмен.

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