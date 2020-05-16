Сервис по поиску бесплатного жилья Couchsurfing станет платным
2020-05-16 12:29:00
Причиной такого решения стали пандемия коронавируса и кризис в сфере туризма
Сервис для поиска бесплатного жилья во время путешествий Couchsurfing ввел обязательные взносы для членов сообщества.
Об этом говорится в официальном блоге сервиса.
Отмечается, что причиной такого решения стали пандемия коронавируса и кризис в сфере туризма.
"Мы сократили нашу команду, уменьшили заработную плату, отменили или пересмотрели все контракты, отказались от служебных помещений (теперь мы полностью работаем удаленно) и подали заявки на финансовую помощь. К сожалению, этого недостаточно, и скоро мы не сможем выполнять наши финансовые обязательства", – говорится на сайте Couchsurfing.
Команда Couchsurfing утверждает, что это крайняя мера, и такое решение далось им нелегко.
Чтобы поддержать Couchsurfing, нужно заплатить 2 евро в месяц или 13 евро в год (одним платежом). Но сервис планирует снять ограничения на сообщения и запросы на ночлег, удалить постороннюю рекламу с сайта и приложения, а также снизить стоимость верификации.
Пока неизвестно, сколько будут действовать новые правила. По крайней мере на время пандемии Couchsurfing станет платным.
Couchsurfing – одна из крупнейших гостевых сетей, существующая в виде онлайн-сервиса. Она объединяет более 2 миллионов человек в 238 странах. Участники сообщества делятся друг с другом местом для ночлега во время путешествий, организуют совместные путешествия и развивают культурный взаимообмен.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Криклий также сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.
- Министерство инфраструктуры Украины обсуждает организацию авиарейсов после ослабления карантина с Египтом, Турцией и Грузией.