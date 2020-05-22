Состояние богатейших людей США за время пандемии выросло на $434 млрд, – исследование

В марте в списке миллиардеров было 614 человек, за два месяца их стало до 630

Состояние американских миллиардеров (более 600 человек) за два месяца пандемии коронавируса увеличилось на $434 млрд, или на 15%. Об этом говорится в исследовании аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. Для анализа был выбран период с 18 марта по 19 мая, он проводился на основе данных Forbes.

Совокупное состояние миллиардеров в период пандемии выросло с $2,948 трлн до $3,382 трлн. Состояние пяти богатейших из них: Джеффа Безоса (основатель Amazon), Била Гейтса (основатель Microsoft), Марка Цукерберга (основатель Facebook), Уоррена Баффета (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисона (сооснователь Oracle) выросло на 19% или на $75,5 млрд – это 21% от общего прироста.

В исследовании отмечается, что в марте в списке миллиардеров было 614 человек, за два месяца их стало до 630. Среди вновь прибывших – рэп-исполнитель Канье Уэст.

В отчете говорится, что за время пандемии 38 млн американцев потеряли работу, около 16 млн – потеряли предоставляемую работодателями медицинскую страховку.

Аналитики пишут, что десятилетия снижения налогов для богатых способствовали росту числа миллиардеров и их богатства. Даже в нынешней тяжелой экономической ситуации в закон об оказании помощи при пандемии "проскользнула" налоговая льгота для 43 тыс. миллионеров и миллиардеров. Отказ от нее принес бы $246 млрд, которые можно было бы использовать для оказания помощи при пандемии.

Напомним, США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. По данным Worldometer, их количество превысило 1,62 млн, 96,4 тыс. человек умерли.

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