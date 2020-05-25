Bayer согласился заплатить 10 млрд долларов потребителям, пострадавшим от его пестицида

Компания надеется тем самым закрыть многолетние судебные тяжбы

Немецкий химический концерн Bayer AG достиг мирового соглашения в США в судебном деле о пестициде глифосат (в США и других странах он известен под маркой "раундап"). Соглашение распространяется на 50–85 тысяч исков из 125 тысяч, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Истцы утверждают, что "раундап" стал причиной их заболевания раком.

Соглашение еще не подписано. По его условиям, каждый из истцов должен получить от нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов. В целом выплаты могут достигнуть 10 млрд долларов. Достигнутые договоренности должны быть оглашены в июне. До этого их должен утвердить наблюдательный совет Bayer.

Это соглашение должно положить конец дорогостоящему судебному разбирательству, которое концерн получил в "наследство" от американской компании Monsanto, приобретенной им в 2018 году.

После появления информации о соглашении акции Bayer выросли на 8,2% на торгах 25 мая во Франкфурте.

Глифосат был запатентован как гербицид в 1970 году компанией Monsanto. Впервые появился на рынке под названием Roundup в 1974 году. Сейчас патент на него истек, и гербициды на основе глифосата выпускаются в мире под разными наименованиями.

Занимает среди гербицидов первое место в мире по объемам производства и применения.

В марте 2015 года Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения, основываясь на данных эпидемиологических и экспериментальных исследований, обнародовало заключение, в котором содержится вывод о том, что глифосат является "возможным канцерогеном для человека".

В ноябре 2015 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания опубликовало доклад, в котором заключило, что "вещество вряд ли генотоксично или представляет канцерогенную опасность для человека".

Споры об опасности глифосата продолжаются, что пока не мешает его широкому применению.

Он разрешен к использованию в Европейском союзе до декабря 2022 года. ЕС опирается на рекомендации Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейского агентства по химическим веществам, которые не классифицировали глифосат как канцерогенный.

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