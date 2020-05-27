Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты

Тысячи людей заполнили улицы американского Миннеаполиса протестуя против действий офицеров полиции, которые накануне применили жесткие методы при задержании темнокожего, что привело к его смерти. Об этом сообщает CBS Minnesota.

Протестующие собрались на том же перекрестке, где белый офицер полиции при задержании темнокожего мужчины придавил его шею коленом об асфальт, не дав ему дышать. В результате действий полиции мужчина скончался.

Организаторы протестов настаивают, что они носят мирный характер. Люди стараются держать социальную дистанцию, протестуя и выкрикивая: "Я не могу дышать!", "Это мог быть я!".

"Мы здесь, чтобы дать им понять, что такие действия полиции не должны игнорироваться. Если они продолжат нас убивать, будут тяжелые последствия", – сказал один из протестующих.

Издание отмечает, что протестующие были удовлетворены, что причастные к инциденту полицейские были уволены, однако настаивают на том, что этого недостаточно и требуют , чтобы виновные были осуждены.

Часть протестующих подошла к зданию, где работали полицейские, разбила там окна и разрисовала полицейские машины спреем.

"Это отвратительно. Полиция должна понимать, что сама создала такую атмосферу", – сказал один из протестующих.

После нападения на полицейский участок, полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Протестующие кидали в полицейских бутылки с водой, камни, и другие предметы.

Напомним, накануне в американском Миннеаполисе темнокожий мужчина умер после того, как полицейские применили жесткие методы при его задержании. Темнокожего мужчину положили на землю, а полицейский придавливал его шею коленом к асфальту, не давая возможности ему дышать.

Также, в районе Центрального парка в Нью-Йорке женщина угрожала темнокожему мужчине позвонить в полицию и сообщить об угрозах ее жизни, после просьбы мужчины взять собаку на поводок, как того требуют правила посещения парка. Она оказалась сотрудницей инвестиционного фонда Franklin Templeton и была уволена после инцидента.

Как ранее сообщал Фокус:

В США арестовали отца и сына, хладнокровно застреливших темнокожего парня на пробежке. При этом, убийство пытались замять местные власти, пытаясь выдать погибшего 25-летнего парня за грабителя.