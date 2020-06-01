Дочь мэра Нью-Йорка задержали за блокирование дороги во время массовых протестов, – СМИ

За час до задержания своей дочери Билл де Блазио призывал протестующих расходиться по домам

Полицейские ночью на Манхэттене задержали дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио – она якобы участвовала в уличных протестах. Об это пишет New York Post.

25-летнняя Кьяра де Блазио якобы блокировала движение автомобилей на проезжей части и отказывалась сойти на тротуар. Сама же она при задержании не говорила полицейским, что ее отец – мэр Нью-Йорка, говорят источники издания.

Билл де Блазио, тем временем заявлял, что в протестных акциях в городе приняли участие около 6 тыс. человек. Это при том, что в Нью-Йорке по-прежнему действует запрет на массовые собрания из-за коронавируса. По его словам, карантин будут смягчать только с 8 июня.

"Я бы не хотел видеть [как протестующие нападают на машины полицейских]... Хочу подчеркнуть ситуация, когда люди блокируют и окружают полицейские машины – очень-очень опасная ситуация для всех ее участников", – сказал он.

Также мэр Нью-Йорка говорил, что власти услышали протестующих и им следовало бы расходиться по домам. "Если вы мирно вышли на улицу потому что думаете, что нужно что-то менять, вас услышали. И перемены в городе будут. Время расходиться по домам, чтобы мы могли двигаться дальше", – говорил он.

Примечательно, что слова де Блазио о том, что протестующим нужно идти домой прозвучали за час до того, как полицейские задержали его дочь.

CNN пишет, что впоследствии Кьяру де Блазио все же отпустили.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.