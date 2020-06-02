Уроженец Житомира создавал программное обеспечение для ракет Илона Маска

Алексей Пахунов был инженером, отвечающим за запуск F9-21 и Falcon Heavy

Уроженец Житомира Алексей Пахунов, который работает разработчиком в компании Илона Маска SpaceX, заявил, что писал программное обеспечение для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.

Об этом он написал в своем блоге.

"Я был инженером, отвечающим за запуск F9-21 (первая успешная посадка), FH-1 (первый запуск Falcon Heavy) и нескольких других запусков от группы Flight Software", – сказал он.

По его словам, он не имеет отношение к программированию ракеты Crew Dragon, которая в субботу, 30 мая, отправила экипаж на МКС.

"Нет, я не "пишу всё программное обеспечение, которое отвечает за полёт Crew Dragon". Программное обеспечение, обеспечивающие полет Crew Dragon создавалось не одной сотней людей в течении многих лет. Помимо всего прочего, это программное обеспечение включает в себя версию Linux. Я специально проверял – я совершенно точно не писал Linux. Там какой-то финский паренёк отметился", – написал Пахунов.

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О том, что Алексей Пахунов играет важную роль в компании Илона Маска SpaceX, отметили в SpaceOn Ukraine.

"Алексей Пахунов родом из Житомира, образование получил в Хмельницком технологическом университете "Подолье" по специальности "Компьютерные системы и сети…Он был ответственным за успешную посадку Falcon 9 еще в 2015 году. Сейчас он работает старшим разработчиком программного обеспечения в группе Flight Software, SpaceX", – говорится в сообщении SpaceOn Ukraine в Facebook.

Напомним, в субботу 30 мая 2020 года корабль компании SpaceX Маска Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном осуществил старт к МКС. Отметим, что это был первый в истории частный пилотируемый запуск. Стыковка корабля Crew Dragon с МКС 31 мая также прошла успешно.

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