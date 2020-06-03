"Новая туалетная бумага": в США, Великобритании и Австралии массово раскупают велосипеды

Велосипеды продаются еще до того, как их успевают собрать для показа

В США зафиксирован взлет продаж велосипедов, сообщает CNN. По итогам марта продажи выросли на 39% в годовом измерении. Рост спроса отмечается даже в таких традиционно автомобильных городах, как Хьюстон или Лос-Анджелес.

Эрик Аттаи, владелец магазина велосипедов в Хьюстоне, сказал, что пандемия изменила его магазин так, что о подобном большинство компаний могут только мечтать. Велосипеды продаются еще до того, как их успевают собрать для показа. Аттаи пришлось нанять новых сотрудников и с февраля у него нет выходных. Пришлось увеличить зарплаты и и начать покупать обеды для своего напряженно работающего персонала.

Фил Купман, владелец BicycleSpace в Вашингтоне, сравнил нынешний велосипедный бум с 1999 годом, когда многие люди покупали компьютеры для подготовки к 2000 году.

Опрос, проведенный Национальной ассоциации велосипедных дилеров США, показал, что 83% магазинов обеспокоены возможной нехваткой велосипедов на складах. В некоторых магазинах продавцы называют велосипеды "новой туалетной бумагой" по аналогии с ажиотажным спросом на туалетную бумагу в начале пандемии коронавируса.

Эксперты объясняют рост спроса на велосипеды тем, что многие видят в них альтернативу закрывшимся фитнес-центрам и бассейнам, которая позволяет заниматься физическими упражнениями, не нарушая карантинных мер. Кроме того, велосипеды покупают, чтобы передвигаться по городу, не пользуясь общественным транспортом.

Ажиотажный спрос на велосипеды также отмечен в Великобритании и Австралии, передает CBS News. Некоторые дилерские центры в Сиднее сообщили о росте продаж в апреле на 28%. А по данным Ассоциации велотрейдеров Великобритании, объем уже заказанных потребителями, но еще не собранных и не отправленных велосипедов в стране достиг 20 тыс. штук.

Владельцы магазинов велосипедов задаются вопросом, как долго продлится нынешний бум. Некоторые говорят, что клиенты больше заинтересованы в велосипедах, потому что при меньшем автомобильном движении дороги стали безопаснее. Их интерес может уменьшиться по мере возвращения трафика. Но некоторые города уже начали перераспределять уличное пространство в пользу велосипедных дорожек, что может привести к увеличению количества велосипедов в долгосрочной перспективе. По данным группы People for Bikes, в США за последнее десятилетие было построено около 550 км защищенных велосипедных дорожек.

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