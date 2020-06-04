Грядут эпические перемены: Обама поддержал протестующих в США

Экс-президент призвал молодых афроамериканцев "не терять надежду, даже если они злятся"

Первый американский темнокожий президент Барак Обама поблагодарил протестующих против расизма и полицейского произвола в США и призвал их не останавливаться. Об этом сообщает CNN.

"Перемены грядут, эпические перемены в нашей стране, которые будут глубже, чем все, что я видел в своей жизни", – сказал Обама.

Он призвал молодых афроамериканцев "не терять надежду, даже если они злятся", а также помнить, что уличных акций недостаточно, нужно в ноябре принять участие в президентских выборах.

"Мы должны воплотить это в практические решения и законы, которые могут быть реализованы", – сказал Обама.

Он подчеркнул, что большинство полицейских видят свою работу в том, чтобы служить и защищать граждан, и это является "жизненно важной частью" диалога.

В своей речи Обама не упомянул президента США Дональда Трампа, но при этом сказал, что пришло "заставить людей во власти чувствовать себя неуютно".

В завершении он обратился к тем американцам, которые критически относятся к протестам.

"Просто помните, эта страна была основана на протестах. Это называлось американская революция. И каждый прогрессивный шаг в этой стране, свобода, каждое выражение наших самых глубоких идеалов были достигнуты благодаря усилиям, которые сделали статус-кво неудобным. И все мы должны быть благодарны людям, которые хотят мирным, дисциплинированным способом изменить ситуацию", – сказал Обама.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.