Новые санкции США могут окончательно остановить "Северный поток-2", – Нафтогаз

Новые санкции США могут окончательно остановить "Северный поток-2", – На...

Фото: tass.ru

Законопроект о расширении санкций уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий

Принятие в США законопроекта о расширении санкций против "Северного потока-2" может окончательно остановить строительство трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Неотложное принятие законопроекта может окончательно остановить реализацию опасного для Европы проекта "Северный поток-2", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" также отметили, что до внесения в Сенат США проекта закона, компания предоставляла конгрессменам и администрации президента Дональда Трампа информацию о способности РФ закончить строительство трубопровода (в т.ч. информацию о судах "Академик Черский" и "Фортуна").

Также НАК объясняет, на какие конкретно компании законопроектом накладываются санкции:

  1. На компании, которые привлечены к любым трубоукладочным работам;
  2. которые предоставляют услуги страхования трубоукладочных суден;
  3. которые модернизируют трубоукладочные суда;
  4. которые предоставляют услуги проверки, тестирования или сертификации, необходимые для работы газопровода.

"Нафтогаз будет продолжать разъяснительную кампанию в США и странах ЕС, чтобы защитить украинские, европейские и трансатлантические интересы в сфере безопасности", – говорится также в релизе.

Вчера вечером, 4 июня, стало известно, что в Сенат США внесли проект закона о расширении санкций против "Северного потока-2". Законопроект уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". 
  • Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. 

 