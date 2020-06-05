Новые санкции США могут окончательно остановить "Северный поток-2", – Нафтогаз

Законопроект о расширении санкций уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий

Принятие в США законопроекта о расширении санкций против "Северного потока-2" может окончательно остановить строительство трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Неотложное принятие законопроекта может окончательно остановить реализацию опасного для Европы проекта "Северный поток-2", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" также отметили, что до внесения в Сенат США проекта закона, компания предоставляла конгрессменам и администрации президента Дональда Трампа информацию о способности РФ закончить строительство трубопровода (в т.ч. информацию о судах "Академик Черский" и "Фортуна").

Также НАК объясняет, на какие конкретно компании законопроектом накладываются санкции:

На компании, которые привлечены к любым трубоукладочным работам; которые предоставляют услуги страхования трубоукладочных суден; которые модернизируют трубоукладочные суда; которые предоставляют услуги проверки, тестирования или сертификации, необходимые для работы газопровода.

"Нафтогаз будет продолжать разъяснительную кампанию в США и странах ЕС, чтобы защитить украинские, европейские и трансатлантические интересы в сфере безопасности", – говорится также в релизе.

Вчера вечером, 4 июня, стало известно, что в Сенат США внесли проект закона о расширении санкций против "Северного потока-2". Законопроект уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.