В Бразилии перестали публиковать общую статистику по коронавирусу

Минздрав Бразилии перестал публиковать общую статистику эпидемии коронавируса в стране, ограничившись только сообщением о количестве новых случаев и смертей за сутки. Об этом сообщает Reuters.

5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших. 6 июня сайт заработал, но теперь он показывает только новые случаи заболевания и смерти. Согласно последнему обновлению данных в Бразилии за 24 часа умерли 904 человека и выявлено 27 075 случаев инфицирования.

Таким образом, согласно подсчету университета Джона Хопкинса, в Бразилии всего заразились 672 846 человека (второе место после США с 1 млн 920 тыс. инфицированных) и скончались 35 930 больных (третье место после США (109 тыс.) и Великобритании (40 тыс.). Выздоровели в стране 277 тыс. пациентов (10 тыс. за сутки).

Президент Жаир Болсонару поддержал решение Минздрава и написал в Twitter, что министерство оптимизирует сбор статистики по COVID-19, чтобы лучше выявлять очаги заболевания и определять дальнейшую стратегию борьбы с эпидемией.

"Сводные данные… не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна", - написал он.

Предприниматель и соратник Болсонару Карлос Визард, который в ближайшее время должен занять высокий пост в Минздраве, заявил, что местные власти в некоторых штатах завышают реальную смертность от коронавируса, чтобы получить большее финансирование на борьбу с эпидемией.

"Число, которое у нас есть сегодня, неправдоподобное или им манипулируют", — подчеркнул Визард.

При этом он заверил, что "мертвых выкапывать не будут", как и пересматривать старую статистику, но в будущем сбор данных пересмотрят.

Напомним, Фокус рассказывал как Бразилия прошла путь от отрицания коронавируса до масштабной эпидемии с тысячами погибших, и какую роль в этом сыграл президент Жаир Болсонару.

Как ранее сообщал Фокус:

6 июня Жаир Болсонару заявил, что Бразилия намерена последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения.