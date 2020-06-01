Пандемия коронавируса COVID-19

Вслед за США: президент Бразилии пригрозил выходом страны из ВОЗ

Вслед за США: президент Бразилии пригрозил выходом страны из ВОЗ

Фото: Жаир Болсонару/ Veja-Abril.com

Жаир Болсонару считает, что ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки

Бразилия намерена последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом сказал президент Бразилии Жаир Болсонару после того, как представитель ВОЗ Маргарет Харрис предупредила против излишней спешки в снятии вызванных пандемией коронавируса ограничений, пишет Reuters.

В частности, в Женеве Харрис, говоря об ослаблении социального дистанцирования в Бразилии, сказала, что главным критерием для снятия блокировок является замедление передачи инфекции.

"Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое, глубокое беспокойство", – подчеркнула Харрис.

Болсонару после этого заявил, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ, если только она не перестанет быть "партизанской политической организацией".

Болсонару высказал мнение, что ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию.

"Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", – отметил Болсонару.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Президент Бразилии также подвергся резкой критике из-за своих последних комментариев по поводу рекордного роста числа жертв коронавируса в стране. Так, Болсонару на вопрос о рекордной смертности в стране из-за коронавирусу ответил: "И что? Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?".